Guten Tag,

in letzter Zeit werde ich oft von meinen Patienten, die ich wegen Diabetes behandele, gefragt, was SugaNorm ist und warum es in Deutschland nicht verwendet wird. Zudem gibt es Artikel im Internet, die behaupten (von einem Arzt, den ich nicht gefunden habe und auf jedem Artikel anders aussieht), dass wir in Deutschland alle Diabetiker falsch behandeln. Haben Sie eine Meinung zu diesem Produkt, es wird ganz aggressiv Werbung hierfür gemacht. H.D.