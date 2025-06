Wie am besten vor der Sonne schützen?

Was leistet Sonnencreme und wie schützt man sich am besten vor Hautkrebs?

Es kann der Haut schaden, wenn sie viel UV-Strahlung abbekommt. Besonders gefährdet für Sonnenbrand und Hautkrebs sind Menschen, die draußen arbeiten, wie etwa Bademeister:innen, Bau- und Landarbeiter:innen oder Gärtner:innen. Aber auch Menschen, die sich gerne sonnen, sollten auf ausreichenden Sonnenschutz achten.

Was kann Sonnencreme?

Wenn es warm und sonnig ist, verbringen mehr Menschen mehr Zeit im Freien. Doch wie schützt man sich am besten vor möglichen negativen Folgen der Sonne? Was kann Sonnencreme leisten? Schützt sie auch vor Hautkrebs? Was bedeutet der Lichtschutzfaktor? Und welche Risiken gehen von Sonnencreme aus? Vier wichtige Fragen und Antworten zu Sonnencremes.

Vorsicht vor Sonne bei bestimmten Medikamenten

Einige Arzneimittel haben eine unangenehme Nebenwirkung: Sie erhöhen die Empfindlichkeit der Haut für ultraviolettes Licht (UV-Licht). Schon kurzes Sonnen kann dann die Haut erheblich reizen. Die Folgen sind Rötung, Blasenbildung und Abschälen der Haut wie bei einem Sonnenbrand. Verantwortlich dafür ist ein Zusammenwirken von Arzneimitteln oder ihren Stoffwechselprodukten im Körper mit UV-A-Strahlen. Welche Arzneimittel die Lichtempfindlichkeit erhöhen können.

Ist es Hautkrebs?

Das Muttermal oder der Leberfleck sieht auf einmal anders aus – ist das vielleicht Hautkrebs? In dieser Situation versprechen Smartphone-Apps eine schnelle und unkomplizierte Vorab-Beurteilung, ob eine ärztliche Abklärung sinnvoll ist. Es ist aber nicht belegt, dass die Apps gefährliche von harmlosen Hautveränderungen zuverlässig unterscheiden können. Wie gut sind Apps zur Früherkennung von Hautkrebs?

Sonne und Hautkrebs

UV-Strahlung ist sowohl für Weißen Hautkrebs als auch für Schwarzen Hautkrebs ein wichtiger Risikofaktor. Was unterscheidet die beiden Krebsarten? Wie behandelt man sie? Und wie kann man sich am besten vor UV-Strahlung schützen und damit das Hautkrebsrisiko senken? Wo umfassende Antworten auf wichtige Fragen rund um Hautkrebs zu finden sind.

