Abnehmspritzen: Was ist dran an den Versprechen?

Den Werbebotschaften der Hersteller wird selten etwas entgegengesetzt

Abnehmspritzen werden in den Medien gerne als Gamechanger dargestellt: Aus dem mühsamen Kampf gegen überzählige Kilos soll dank der Spritze ein Spaziergang werden. Das zeigt: Die Werbebotschaft der Hersteller scheint sich auf ganzer Linie durchzusetzen.

Dabei geht oft unter, dass die Kilos nicht dauerhaft verschwinden. Nach dem Absetzen des Medikaments setzt der altbekannte Jo-Jo-Effekt ein. Denn der Wirkstoff in der Abnehmspritze ist ein Hormon, das den Appetit dämpft – aber nur, solange man es nimmt. Nach dem Ende der Behandlung landet man nach ungefähr zwei Jahren wieder beim Ausgangsgewicht.

Die Hersteller der Abnehmspritzen tun einiges dafür, dass darüber wenig geredet wird: Sie betonen permanent die Vorteile des Medikaments. Im Fernsehen, in Zeitungen und auf Plakaten erscheint Reklame, die auf den ersten Blick gar nicht so wirkt. Dabei sind die Medikamente aus der Gruppe der GLP-1-Hemmer rezeptpflichtig und eine Werbung für solche Mittel ist eigentlich verboten.

Abnehmspritzen: So schnell die Kilos schwinden, so schnell kommen sie zurück

Der Effekt erinnert an frühere Diäten: Eine große Analyse im British Medical Journal wertete 37 Studien mit mehr als 9.000 Teilnehmer:innen aus und stellte fest: Sobald die Abnehmspritzen abgesetzt werden, kehrt das ursprüngliche Gewicht erstaunlich zuverlässig zurück. Im Durchschnitt nehmen Menschen monatlich wieder etwa ein halbes Kilo zu. Hochgerechnet landen sie nach ungefähr anderthalb bis zwei Jahren wieder beim Ausgangsgewicht. Man könnte sagen: Der Körper hat ein hervorragendes Gedächtnis – leider hauptsächlich für alte Gewohnheiten.

Abnehmspritze: Wie Lilly zum Medikamentgebrauch verlockt

Ob beim Ärztekongress, in einer Frauenzeitschrift oder an der Toilettentür eines Wiener Kaffeehauses, dieses Motiv fand sich an vielen Stellen. Nur das Firmenlogo deutet darauf hin, dass es sich um ein kommerzielles Angebot handelt. Der Hersteller Lilly bietet die Abnehmspritze Tirzepatid an. Eigentlich ist Werbung für rezeptpflichtige Arzneimittel verboten, deshalb wird der Name des Produkts nicht genannt. Die verknüpfte Webseite lässt aber keinen Zweifel daran, dass es hauptsächlich um die Abnehmspritze geht. In Deutschland kann man auf der Seite gleich einen Arzttermin buchen oder sich sogar per Fernbehandlung ein Rezept ausstellen lassen.

Offene Fragen zur Abnehmspritze

Lange war es unter Abnehmwilligen ein Geheimtipp, sei es auf der Kurzvideo-Plattform TikTok oder in anderen sozialen Medien: Semaglutid. Das verschreibungspflichtige Mittel, das einmal in der Woche gespritzt werden muss, ist so populär, dass es weltweit immer wieder zu Engpässen kommt. Bei Übergewicht ist die Zulassung von Semaglutid bei Erwachsenen auf Menschen beschränkt, bei denen der BMI bei mindestens 30 kg/m2 liegt beziehungsweise bei mindestens 27 kg/m2, wenn das Übergewicht bereits andere Erkrankungen verursacht hat, etwa Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Aber es gibt auch Risiken.

Erweiterung der Zulassung abgelehnt

In den USA ist die „Abnehmspritze“ mit dem Wirkstoff Semaglutid nicht nur für Typ-2-Diabetes und Gewichtsreduktion bei starkem Übergewicht zugelassen: Sie darf dort auch eingesetzt werden, um bei Menschen mit bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht, auch ohne Typ-2-Diabetes, das Risiko für Komplikationen wie Herzinfarkte und Schlaganfälle zu senken. Diese Zulassungserweiterung hatte der Anbieter auch in der EU beantragt, scheiterte damit aber an der europäischen Zulassungsbehörde EMA. Abnehmmittel sind per Gesetz von der Erstattung ausgeschlossen. Die Kassen zahlen also Semaglutid nach wie vor nur zur Behandlung von Typ-2-Diabetes.

Über die Geschichte der Abnehmmittel

Bereits 1930 kam ein Medikament auf den Markt, das schnelle Hilfe beim Abnehmen versprach. Viele weitere folgten. Statt nachhaltigem Nutzen zeigten sich jedoch vor allem beträchtliche Risiken. Unsere Rückblende zur Medizingeschichte erzählt von den unzähligen Skandalen und Misserfolgen der Abnehmmittel.

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