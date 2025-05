Abnehmmittel Semaglutid: Ein Hype mit Folgen

Was über Nutzen und Risiken des Diabetes- und Abnehmmittels Semaglutid bekannt ist

Semaglutid kam zuerst als Medikament für Typ-2-Diabetes auf den Markt, später wurde es auch als Mittel zur Gewichtsabnahme zugelassen. In der Öffentlichkeit ist es als „Abnehm-Spritze“ bekannt. Lange war es unter Abnehmwilligen ein Geheimtipp, sei es auf der Kurzvideo-Plattform TikTok oder in anderen sozialen Medien. Inzwischen gibt es einen weltweiten Hype, der immer wieder zu Lieferengpässen führt. Das kann vor allem für Diabetes-Patient:innen ein Problem sein, die genau dieses Mittel ärztlich verordnet bekommen haben.

Semaglutid – ein Überblick

War das Medikament zunächst nur bei Typ-2-Diabetes zugelassen, wird es seit Mitte 2023 in Deutschland gegen starkes Übergewicht (Adipositas) vertrieben. In den Zulassungsstudien bei Erwachsenen nahmen die mit Semaglutid behandelten Patient:in­nen über einen Zeitraum von etwa 15 Monaten etwa 12 Kilogramm mehr ab als bei einer Behandlung mit Placebo. Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes lag der Unterschied nur bei etwa 6 Kilogramm. Aber: Bei starkem Übergewicht können erhebliche gesundheitliche Probleme entstehen. Wie nützlich ist Semaglutid und was ist zu den Risiken bekannt?

Wann zahlen Krankenkassen für Semaglutid?

In den USA ist die „Abnehmspritze“ mit dem Wirkstoff Semaglutid nicht nur für Typ-2-Diabetes und Gewichtsreduktion bei starkem Übergewicht zugelassen: Sie darf dort auch eingesetzt werden, um bei Menschen mit bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht, auch ohne Typ-2-Diabetes, das Risiko für Komplikationen wie Herzinfarkte und Schlaganfälle zu senken. In der EU ist Semaglutid nicht explizit zur Senkung des Herz-Kreislauf-Risikos zugelassen. In Deutschland hat das Folgen für die Kostenübernahme durch die Krankenkassen.

Was starker Gewichtsverlust für die Einnahme von anderen Medikamenten bedeutet

Haben Sie stark abgenommen mit Ozempic, Wegovy und Co.? Mit den neuen Abnehmmitteln Semaglutid und Tirzepatid verlieren viele Patient:innen schnell an Gewicht. Wer regelmäßig weitere Medikamente nimmt, braucht dann bei manchen eine Anpassung der Dosis.

Bei Abnehmmitteln auf sichere Verhütung achten

Auf Social Media gibt es immer wieder Berichte, nach denen Frauen mit jahrelangem unerfülltem Kinderwunsch während der Behandlung mit Semaglutid oder Tirzepatid unerwartet schwanger geworden sind. In Foren und Online-Gruppen ist dabei von „Ozempic-Babys“ die Rede, benannt nach dem Handelsnamen des Semaglutid-haltigen Arzneimittels.

Augenschäden durch Semaglutid

Es ist schon länger bekannt, dass Semaglutid und andere GLP-1-Hemmer bei bestimmten Patientengruppen eine bestehende diabetische Retinopathie, also eine Schädigung der Netzhaut, verschlimmern können. Jetzt gibt es Hinweise auf mögliche weitere Augenprobleme. Ist das Diabetes- und Abnehmmittel Semaglutid eine Gefahr für den Sehnerv?

