Vom Beginn und Ende: Jo-Jo-Effekt mit der Abnehmspritze

So schnell die Kilos schwinden, so schnell kommen sie zurück

Es beginnt mit einer medizinischen Sensation: Eine kleine Spritze, einmal pro Woche, und plötzlich verliert der Kühlschrank seine magnetische Anziehungskraft. Der Appetit zieht sich diskret zurück, die Waage zeigt Zahlen, die man sonst nur mit alten Fotos verbindet. Die moderne Abnehmspritze – mit Wirkstoffen aus der GLP-1-Familie – wirkt.1,2 Die nüchterne Erklärung dafür: Der Appetit wird hormonell gedämpft.

Doch dann kommt der Moment, über den in der Werbung meist geschwiegen wird: Das Abnehmziel ist erreicht. Und genau hier beginnt der zweite Teil der Geschichte.

Eine große Analyse im British Medical Journal wertete 37 Studien mit mehr als 9.000 Teilnehmer:innen aus und stellte fest: Sobald die Medikamente abgesetzt werden, kehrt das ursprüngliche Gewicht erstaunlich zuverlässig zurück. Im Durchschnitt nehmen Menschen monatlich wieder etwa ein halbes Kilo zu. Hochgerechnet landen sie nach ungefähr anderthalb bis zwei Jahren wieder beim Ausgangsgewicht.3

Man könnte sagen: Der Körper hat ein hervorragendes Gedächtnis – leider hauptsächlich für alte Gewohnheiten. Der Effekt erinnert an frühere Diäten. Nach dem Absetzen solcher Medikamente geht die Gewichtszunahme sogar deutlich schneller als nach reinen Ernährungsprogrammen – darauf deuten Studien hin. Die Waage entwickelt in dieser Phase eine bemerkenswerte Ehrlichkeit.

Und so endet die Geschichte meist mit einer klassischen Erkenntnis der Ernährungsmedizin: Bewegung und langfristige Veränderung der Essgewohnheiten bleiben erstaunlich wirksame und letztendlich die brauch­barste Strategie.

PDF-Download

– Gute Pillen – Schlechte Pillen 03/2026 / S.28

Immer auf dem Laufenden mit unserem kostenlosen GPSP-Newsletter!