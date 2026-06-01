Was hilft der Leber – und was schadet ihr?

Was bringt ein Mittel gegen Fettleber? Was steckt hinter dem Versprechen "Leberschutz"?

Die Leber hat viele Aufgaben: Sie wandelt Nährstoffe um in Stoffe, die der Körper braucht, speichert sie und gibt sie an die Zellen ab bei Bedarf. Aber auch mit Stoffen, die dem Körper schaden, kann sie umgehen: Sie macht Giftstoffe unschädlich, indem sie so verändert, dass der Körper sie ausscheiden kann.

Die Leber ist nicht nur eines der größten Organe des Menschen, es ist auch eines der wichtigsten. Schließlich hilft sie uns, gesund zu bleiben, indem sie Nahrung verfügbar macht und den Körper entgiftet, zum Beispiel wenn wir Alkohol trinken. Sie spielt auch eine wichtige Rolle beim Verstoffwechseln von Medikamenten.

Nutzen des Lebermedikaments Resmetirom noch zweifelhaft

Resmetirom ist EU-weit zur Behandlung von Erwachsenen mit einer stoffwechselbedingten – nicht durch Alkohol ausgelösten – Leberentzündung (NAFLD) zugelassen und ist seit September 2025 in Deutschland verfügbar. Infolge der Leberverfettung kommt es zu einer Fibrose (Vermehrung des Bindegewebes), die zu Leberfunktionsstörungen führt. Später kann sich daraus eine Leberzirrhose entwickeln. In Studien zeigte sich, dass Resmetirom Entzündungswerte und Leberschädigungen bessern kann. Allerdings treten auch Nebenwirkungen auf. Ob das Mittel wirklich einen Zusatznutzen hat, lässt sich nach Einschätzung der zuständigen Behörde noch nicht feststellen.

Warnung vor Leberschäden: Curcuma und Ashwagandha

Natürliche Zutaten sind nicht per se harmlos. So können zum Beispiel curcumahaltige Nahrungsergänzungsmittel der Leber schaden. Und auch die Einnahme von Ashwagandha (Schlafbeere, Withania somnifera) kann die Leber schädigen. Davor warnte das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bereits 2021. Trotzdem werden Ergänzungsmittel mit diesen Substanzen weiterhin stark vermarktet. Das liegt auch daran, dass eine EU-Verordnung fehlt, die seit circa 20 Jahren angekündigt wird: eine Liste erlaubter pflanzlicher Zutaten in Nahrungsergänzungsmitteln, einschließlich der zulässigen Höchstmengen.

Die Leber schützen: Helfen Pflanzenstoffe?

In einem Leserbrief wurde die Redaktion gefragt, ob Tabletten mit Artischocke, Mariendistel, Löwenzahn und anderen Pflanzenstoffen dazu geeignet sind, die Leber zu schützen. Eine Recherche später können wir sagen, dass die Versprechen nicht nur übertrieben sind, sondern die Mittel oftmals auch auf illegale Weise vermarktet werden.

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