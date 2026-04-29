Zum Inhalt springen
© asbe/iStock

Resmetirom bei nichtalkoholischer Fettleber

Nutzen noch zweifelhaft

Was ist das? Resmetirom ist EU-weit zur Behandlung von Erwachsenen mit einer stoffwechselbedingten – nicht durch Alkohol augelösten – Leberentzündung (NAFLD) zugelassen1. Es ist seit September 2025 in Deutschland verfügbar. Infolge der Leberverfettung kommt es zu einer Fibrose (Vermehrung des Bindegewebes), die zu Leberfunktionsstörungen führt. Später kann sich daraus eine Leberzirrhose entwickeln. NAFLD ist vor allem Folge von Stoffwechselstörungen wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Übergewicht. (…)

Stand: 29. April 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 03/2026 / S.08

Schlagwörter