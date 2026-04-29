Symptome von Long- und Post-Covid behandeln

Vier Medikamente künftig außerhalb der Zulassung verschreibbar
Long- und Post-Covid zu behandeln, ist aufgrund der vielfältigen sehr unterschiedlichen Symptome eine medizinische Herausforderung. Nun können mehrere bereits zugelassene Medikamente künftig auch bei Long- und Post-Covid gezielt eingesetzt werden.
Als Long- und Post-Covid werden anhaltende oder neue Beschwerden, wie etwa Fatigue, Kurzatmigkeit und kognitive Störungen bezeichnet, die länger als vier (Long Covid) oder zwölf Wochen (Post Covid) nach einer SARS-CoV-2-Infektion bestehen bleiben. Die Symp (…)