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© PeopleImages/iStock

Acetylsalicylsäure zur Vorbeugung von Herzinfarkten und Schlaganfällen

Nutzen bei gesunden älteren Erwachsenen fraglich

Herzinfarkte und Schlaganfälle können durch Blutgerinnsel entstehen. Diesem Risiko lässt sich mit Medikamenten vorbeugen. Aber ist das auch bei Gesunden sinnvoll?

Acetylsalicylsäure (ASS) hemmt die Fähigkeit der Blutplättchen, an andere Plättchen anzudocken und zu verklumpen. Alle Patient:innen nach Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Stents in den Arterien erhalten ASS in niedriger Dosis (50–100 Milligramm einmal täglich) oder andere Hemmstoffe der Blutplättchen als Dauertherapie, um eine Wie (…)

Stand: 23. April 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 03/2026 / S.04

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