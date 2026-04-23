€ Acetylsalicylsäure zur Vorbeugung von Herzinfarkten und Schlaganfällen
Nutzen bei gesunden älteren Erwachsenen fraglich
Herzinfarkte und Schlaganfälle können durch Blutgerinnsel entstehen. Diesem Risiko lässt sich mit Medikamenten vorbeugen. Aber ist das auch bei Gesunden sinnvoll?
Acetylsalicylsäure (ASS) hemmt die Fähigkeit der Blutplättchen, an andere Plättchen anzudocken und zu verklumpen. Alle Patient:innen nach Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Stents in den Arterien erhalten ASS in niedriger Dosis (50–100 Milligramm einmal täglich) oder andere Hemmstoffe der Blutplättchen als Dauertherapie, um eine Wie (…)