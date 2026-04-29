Verbraucherschutz bei Novel Food

Trotz strenger Regulierung bleiben Risiken von neuartigen Lebensmitteln
Lebensmittel dürfen in der Regel ohne behördliche Zulassung vermarktet werden. Novel Food zählt zu den wenigen Ausnahmen. Warum das so ist, und welche Risiken der Markt trotz Zulassungspflicht birgt.
Ein „Ananas-Mango-Fruchtsaftgetränk mit Basilikumsamen“ klingt nach einer ganz normalen Produktneuheit wie sie tagtäglich zu Hunderten auf den Markt kommen. Doch das Getränk hat eine Besonderheit: Die Samen des Basilikums gelten – anders als seine Blätter – als neuartiges Lebensmittel, sogenann (…)