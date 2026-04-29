Taugen KI-Chatbots als Gesundheitsberater?

Interview zum Nutzen der Künstlichen Intelligenz bei Gesundheitsfragen
Immer mehr Menschen nutzen Chatbots, um sich über Symptome und Gesundheitsthemen zu informieren. In Tests über medizinisches Wissen schneiden die Sprachmodelle oft erstaunlich gut ab. Trotzdem sollte man den Antworten der Künstlichen Intelligenz nicht blind vertrauen. Denn in den Dialogen zwischen Mensch und Maschine kann viel schief gehen.
Dr. med. Jana Meixner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Evidenzbasierte Medizin an der Universität Krems in Österreich. Sie leitet den unabhängig (…)