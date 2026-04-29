Zum Inhalt springen
© fizkes/iStock

Taugen KI-Chatbots als Gesundheitsberater?

Interview zum Nutzen der Künstlichen Intelligenz bei Gesundheitsfragen

Immer mehr Menschen nutzen Chatbots, um sich über Symptome und Gesundheitsthemen zu informieren. In Tests über medizinisches Wissen schneiden die Sprachmodelle oft erstaunlich gut ab. Trotzdem sollte man den Antworten der Künstlichen Intelligenz nicht blind vertrauen. Denn in den Dialogen zwischen Mensch und Maschine kann viel schief gehen.

Dr. med. Jana Meixner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Evidenzbasierte Medizin an der Universität Krems in Österreich. Sie leitet den unabhängig (…)

Stand: 29. April 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 03/2026 / S.19

Schlagwörter