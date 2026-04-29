Mykotoxine in Pflanzendrinks

Wie schädlich sind Schimmelpilzgifte in pflanzlichen Getränken?
Pflanzendrinks können – wie alle Lebensmittel – mit gesundheitsschädlichen Stoffen belastet sein. Da immer mehr Menschen, darunter Kinder, die Produkte verzehren, nimmt die behördliche Risikobewertung den Markt verstärkt unter die Lupe.
Jede Lebensmittelgruppe birgt charakteristische Risiken: Meeresfisch kann mit Quecksilber verunreinigt sein, Milch mit Dioxinen und Getreide, Hülsenfrüchte oder Nüsse mit Schimmelpilzgiften, sogenannten Mykotoxinen. Derlei Verunreinigungen sind unerwünscht, a (…)