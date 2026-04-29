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© Boarding1Now/iStock

Mykotoxine in Pflanzendrinks

Wie schädlich sind Schimmelpilzgifte in pflanzlichen Getränken?

Pflanzendrinks können – wie alle Lebensmittel – mit gesundheitsschädlichen Stoffen belastet sein. Da immer mehr Menschen, darunter Kinder, die Produkte verzehren, nimmt die behördliche Risikobewertung den Markt verstärkt unter die Lupe.

Jede Lebensmittelgruppe birgt charakteristische Risiken: Meeres­fisch kann mit Quecksilber verunreinigt sein, Milch mit Dioxinen und Getreide, Hülsenfrüchte oder Nüsse mit Schimmelpilzgiften, sogenannten Mykotoxinen. Derlei Verunreinigungen sind unerwünscht, a (…)

Stand: 29. April 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 03/2026 / S.22

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