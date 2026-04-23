Wenn Dicksein zur Diagnose wird

Expert:innen legen neue Definition von Adipositas vor
Starkes Übergewicht ist längst weltweit zu einem der größten Gesundheitsprobleme geworden. In Deutschland gilt inzwischen fast jeder fünfte Erwachsene als adipös. Aber sind alle Übergewichtigen auch krank?
Mit einem starken Übergewicht (Adipositas) steigen auch die gesundheitlichen Risiken: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2, Gelenkprobleme sowie bestimmte Krebsarten treten bei adipösen Menschen deutlich häufiger auf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Adipositas deshalb schon vo (…)