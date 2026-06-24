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© Jakob Frey-Schaaber

Codein in Schmerzmitteln und Hustenmedikamenten

Neue Warnhinweise verpflichtend

Die deutsche Arzneimittelbehörde BfArM hat verfügt, dass alle codeinhaltigen Medikamente folgenden Warnhinweis tragen müssen: „Dieses Arzneimittel enthält das Opioid Codein. Es kann abhängig und/oder süchtig machen“.1 Im Beipackzettel von Schmerzmitteln und Hustenmedikamenten, die Codein enthalten, müssen die Anzeichen für Abhängigkeit ausführlich beschrieben werden. Auf die Gefahr einer tödlichen Überdosierung muss hingewiesen werden.

Atemaussetzer möglich

Auch vor Atmungsstöru (…)

Stand: 24. Juni 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 04/2026 / S.23

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