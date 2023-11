Editorial 06/2023

Liebe Leserin, lieber Leser,

manche Dinge ändern sich nie. Diesen Eindruck können Sie vielleicht gewinnen, wenn Sie durch unser Heft blättern. Dass etwa Tiere Krankheiten auf Menschen übertragen können, ist schon seit Jahrhunderten bekannt. Vom risikoreichen Kampf gegen die Tollwut berichtet dazu passend unsere Rückblende (S. 24). Dass das Thema nach wie vor aktuell ist, ist zuletzt in der Corona-Pandemie deutlich geworden. Spannende Lektüre zum Thema finden Sie im Buchtipp (S. 16).

Vermeintlich neu, aber eigentlich doch der gleiche Trick, sind Werbemaschen für Nahrungsergänzungsmittel: Seien es Produkte wie AG1, die der Anbieter über Podcast-Werbung an eine jüngere Zielgruppe bringen will (S. 12), oder ein „Kollagen-Aktivator“, bei dem der Anbieter die Furcht vor dem Altern ausnutzt und langes gesundes Leben verspricht (S. 9). Gut, wenn Sie solche Tricks durchschauen können: Dabei hilft ein Beitrag zu Gesundheitsversprechen in der juristischen Grauzone (S. 20).

Was verändert sich bei Ihren Dauermedikamenten, wenn Sie akut erkranken oder eine Operation brauchen? In welchen Fällen das Thema relevant wird und was Sie dann tun können, erklärt unser Beitrag auf S. 4.

Was bringen neue Arzneimittel und was hat sich in der Bewertung einiger Wirkstoffe geändert? Auch dazu finden Sie Artikel in dieser Ausgabe. Und natürlich blicken wir auch auf etwas wirklich Neues: Ab 2024 soll das E-Rezept zum Alltag in Deutschland werden und das rosa­farbene Papierrezept komplett ablösen. Antworten auf wichtige Fragen dazu gibt unser Artikel ab S. 17.

