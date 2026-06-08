Schön mit Kollagen?

Was hinter den Versprechen der Hersteller steckt

Weniger Falten, straffere Haut – Kollagen-Pulver, -Kapseln und Co. versprechen Schönheit von innen. Denn mit dem Alter schwächeln die Kollagenstrukturen in den tieferen Hautschichten. Das Kollagen kann weniger Wasser binden, und der Körper baut weniger des körpereigenen Proteins auf.

Die Hersteller von Kollagenprodukten versprechen, dass der Nahrung zugesetztes Kollagen im Körper dorthin gelangen soll, wo es gebraucht wird. So soll es das Bindegewebe stärken. Die Werbung verheißt etwa Anti-Aging-Effekt mit weniger Falten, strafferer Haut und geschmeidigen Gelenken. Das Angebot in Drogerien, Apotheken und Supermärkten wächst rasant.

Was Kollagen im Körper bewirkt und wie sinnvoll Kollagenprodukte sind

Kollagen wird intensiv als Nahrungsergänzungsmittel vermarktet, etwa als Pulver, Kapseln, Trinkampullen oder Fruchtgummis. Meist handelt es sich um wasserlösliches Kollagenhydrolysat, das aus Nebenprodukten von geschlachteten Schweinen und Rindern gewonnen wird und oft mit Aromen und Süßungsmitteln aufgepeppt ist. Die Lebensmittelindustrie reichert sogar herkömmliche Lebensmittel wie Wasser und Früchtetee mit Kollagen an. Da Pflanzen kein Kollagen enthalten, können die Produkte nicht vegan oder pflanzlich sein – was Hersteller nicht davon abhält, Begriffe wie „Phytokollagen“ auf ihre Produkte zu schreiben. Außerdem kann Kollagen den Alterungsprozess nicht aufhalten, wird aber trotzdem als Anti-Aging-Mittel vermarktet. Viele der genutzten Werbeaussagen sind eigentlich verboten.

Unzulässige Health Claims für veganen „Kollagen-Aktivator“

Das Nahrungsergänzungsmittel „Collagen Activator“ enthält mehrere Inhaltsstoffe: Hinter dem Wirkstoff Colgevity steckt eine Mischung aus drei Aminosäuren, also Bestandteilen von Eiweißstoffen. Auf das in solchen Produkten üblichere Kollagen oder Kollagen-Bestandteile hat der Anbieter wohl verzichtet, um zielgruppengerecht ein veganes Nahrungsergänzungsmittel anbieten zu können. Der Anbieter verspricht mit seinen Produkten „mehr Energie, Vitalität und Jugendlichkeit“. Unter dem Schlagwort „Longevity“ sollen die Nahrungsergänzungsmittel angeblich dafür sorgen, langsamer und gesünder zu altern. Für den „Collagen Activator“ finden sich daneben eine ganze Reihe weiterer Behauptungen: „aktiviert den Kollagenaufbau“, „fördert die Verjüngung deiner Zellen und deiner Haut“ und viele mehr. Das Problem: Die meisten sind wohl unzulässig.

Aufgespießt!

In unserer Rubrik „Aufgespießt!“ fühlen wir ausgewählten Nahrungsergänzungsmitteln auf den Zahn. Vom „Kollagen-Aktivator“ über „den Umwandler“, ein Nahrungsergänzungsmittel, das bei Schilddrüsenunterfunktion helfen soll bis zu „Blutix“, ein Mittel, das den Blutzuckerspiegel senken soll: Die Bandbreite der aufgespießten Nahrungsergänzungsmittel ist groß. Ist Ihnen auch schon einmal ein Mittel aufgefallen, das wir uns näher ansehen sollen? Dann schreiben Sie der Redaktion. Wir freuen uns über Ihre Vorschläge!

Leserfrage zu Premium Collagen Complex

In einem Leserbrief wurde die Redaktion gefragt, ob das Nahrungsergänzungsmittel „Premium Collagen Complex“ hält, was es verspricht. Wir stellten jedoch fest: Es gibt mehrere Produkte mit diesem Titel und sie enthalten unterschiedliche Inhaltsstoffe. Klar ist jedoch: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) findet keine Belege dafür, dass sich die Hautelastizität oder die Gesundheit von Knochen und Gelenken durch Kollagen verbessert. Auch für die anderen Inhaltsstoffe in den gefundenen Nahrungsergänzungsmitteln fehlen Nutzenbelege.

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