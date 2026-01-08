Verkaufsschlager in Apotheken

Medikamente in Deutschland: Wirtschaftlich erfolgreich, aber nicht immer medizinisch sinnvoll
Medikamente gehen millionenfach über die Apothekentheken – doch hohe Verkaufszahlen sagen wenig über den tatsächlichen Nutzen aus. Oft werden Präparate eingesetzt, deren Nutzen begrenzt oder deren Wirksamkeit fragwürdig ist.
Zwischen August 2024 und Juli 2025 verkauften öffentliche Apotheken in Deutschland von den zwölf am häufigsten nachgefragten Arzneimitteln insgesamt 153 Millionen Packungen. Sie sind teils verschreibungspflichtig und teils frei verkäuflich.1