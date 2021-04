Leserbrief: Nahrungsergänzungsmittel Premium Collagen Complex

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2021 / 03 S. 24aLb

Gut, dass Sie skeptisch sind. Wegen unzureichender gesetzlicher Überwachung wird bei Nahrungsergänzungsmitteln in der Tat oft das Blaue vom Himmel versprochen. Ob das Mittel hält, was die Werbung verspricht, können Verbraucher:innen in der Regel nicht überprüfen, denn die Suche nach wissenschaftlichen Belegen ist kompliziert und aufwendig – ganz besonders wenn es keine (guten) Studien gibt.