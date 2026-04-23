Zum Inhalt springen
© Thomas Kunz

Kollagen für die Schönheit?

Was Kollagen im Körper bewirkt und wie sinnvoll Kollagenprodukte sind

Weniger Falten, straffere Haut – Pulver, Kapseln und Co. versprechen Schönheit von innen. Das Angebot in Drogerien, Apotheken und Supermärkten wächst rasant. Doch was ist Kollagen eigentlich? Und bringt eine Extradosis über die Ernährung tatsächlich etwas?

Kollagen ist ein körpereigenes Protein. Es verleiht dem Bindegewebe Struktur und Stabilität und ist ein wichtiger Baustein von Muskeln, Sehnen, Bändern, Knochen und Knorpel sowie anderen Geweben, auch der Haut.

Das Kollagen besteht üb (…)

Stand: 23. April 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 03/2026 / S.12

Schlagwörter