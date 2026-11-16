Kann Vitamin D das Immunsystem ankurbeln, Knochenbrüche und Erkältungen wirklich verhindern?

Vitamin D ist wichtig für die Knochengesundheit. Wer sich regelmäßig im Freien aufhält und sich gesund ernährt, muss sich eigentlich keine Sorgen um einen Vitamin-D-Mangel machen. Ausreichend versorgt gelten Menschen mit einem Vitamin-D-Spiegel ab 20 Nanogramm pro Milliliter Blut. Werte über 30 Nanogramm pro Milliliter bieten keinen zusätzlichen Vorteil.

Für einige Menschen ist es jedoch nicht einfach, ihren Vitamin-D-Bedarf zu decken. Dazu gehören Neugeborene und ältere Menschen, die weniger oft raus gehen. Außerdem benötigen Menschen mit dunkler Hautfarbe 10 bis 15 Mal mehr UV-B-Strahlung als Menschen mit heller Haut, um genug Vitamin D zu bilden. Zudem können chronische Erkrankungen und bestimmte Medikamente die Vitamin-D-Bildung stören.

Ein Vitamin-D-Mangel besteht aber nur, wenn die Blutwerte niedrig sind und Beschwerden dazukommen, zum Beispiel Knochen- und Muskelschmerzen. Ein niedriger Laborwert allein ist noch keine Diagnose. In Deutschland kommt es selten vor, dass ein Vitamin-D-Mangel zu Knochenerkrankungen führt.

Vitamin-D-Präparate werden mit zahlreichen Versprechen beworben. Das Vitamin soll demnach allen möglichen Gesundheitsproblemen vorbeugen – von Erkältungen bis Stürzen. Was ist da dran?

Schützen Calcium und Vitamin D vor Knochenbrüchen und Stürzen?

Calcium und Vitamin D sind wichtig für gesunde Knochen und eine normale Muskelfunktion. Frühere Beobachtungsstudien deuteten darauf hin, dass eine unzureichende Versorgung mit einem höheren Risiko für Stürze und Knochenbrüche verbunden sein könnte. Neuere Studien zeigen jedoch, dass eine routinemäßige Einnahme ohne nachgewiesenen Mangel nur wenig oder keinen Nutzen zur Vorbeugung von Stürzen und Knochenbrüchen hat.

Erkältungen verhindern mit Vitamin D?

Eine positive Wirkung von zusätzlichem Vitamin D ist nur für wenige Personengruppen und Erkrankungen nachgewiesen. Trotzdem findet sich in Zeitschriften und im Internet immer wieder die Behauptung, dass man sich mit Vitamin D nicht so schnell ansteckt und deshalb seltener eine Erkältung oder andere Infekte der Atemwege bekommt. Das scheint aber nicht zu stimmen, wie eine aktuelle Analyse nahelegt. Wie die Ergebnisse einzuordnen sind, lesen Sie im Beitrag Erkältungen verhinden mit Vitamin D?

Mit Vitamin D Krankheiten vorbeugen?

Es wird immer wieder behauptet, die Einnahme von Vitamin D könne auch allen möglichen anderen Krankheiten vorbeugen. Zu diesem Thema ist 2024 eine Leitlinie der Endocrine Society erschienen, einer internationalen medizinischen Fachgesellschaft für hormonell bedingte Erkrankungen. Die Empfehlungen richten sich an Menschen, bei denen kein besonderer Vitamin-D-Bedarf beziehungsweise kein hohes Risiko für Knochenbrüche besteht. Sie gelten also nicht, wenn etwa der Körper krankheitsbedingt Vitamin D nicht selbst bilden kann, wie etwa bei fortgeschrittener Nierenschwäche, oder das Vitamin nicht gut aufnehmen kann oder bestimmte Medikamente die Knochen brüchiger machen. Das arznei-telegramm hat sich die Leitlinie genauer angesehen. Wie gut sind die Empfehlungen wissenschaftlich abgesichert und was bedeutet das für die Situation in Deutschland? Das erklärt unser Beitrag Mit Vitamin D Krankheiten vorbeugen?

Vitamin D kann auch schaden

Immer mal wieder liest man, dass Vitamin D vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen, das Immunsystem ankurbeln und sogar Krebs verhindern soll. Allein: Wenig von diesem Vitamin-D-Hype ist tatsächlich wissenschaftlich gut belegt. Viele Besorgte nehmen auf eigene Faust Vitamin D-Präparate ein. Nach dem Motto „Viel hilft viel“ greifen manche sogar zu hoch dosierten Präparaten. Die sind in Deutschland zwar verschreibungspflichtig, lassen sich aber im Internet problemlos kaufen. Wer über längere Zeit Vitamin D zu hoch dosiert einnimmt, riskiert jedoch Organschädigungen, zum Beispiel an der Niere.

Immer auf dem Laufenden mit unserem kostenlosen GPSP-Newsletter!