€ Teure Vitamininfusionen in der rechtlichen Grauzone
Drip Spa: Ein Trend mit Gesundheitsrisiken
In sogenannten Drip Spas können sich Interessierte flüssige Nährstoff-Cocktails direkt in die Blutbahn injizieren lassen. Doch diese Vitamintherapien können zu Überdosierungen und schweren allergischen Reaktionen führen. Behörden und Fachleute warnen.
Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren – das sind gängige Inhaltsstoffe von intravenösen Vitamintherapien (IVVT), die in sogenannten Drip Spas oder Drip Bars angeboten werden. „Drip“ bedeutet auf Englisch „Tropfen“ und spielt auf die verabr (…)