Behauptungen über Autismus, wie er entsteht und was dagegen hilft, sind oft falsch

Menschen mit Autismus erleben häufig, dass Dinge über sie gesagt werden, die nicht stimmen. Manche der Mythen halten sich hartnäckig, zum Beispiel, dass sie keine Empathie besäßen oder dass sie keinen Wert auf Freundschaften, Partnerschaften oder andere soziale Beziehungen legen würden.

Unter den Mythen sind auch einige, die man als medizinische Falschinformation bezeichnen muss. Dazu gehört zum Beispiel, dass nur Jungen und Männer Autisten sein können, dass alle Menschen mit Autismus gleich sind – wahlweise Lernschwierigkeiten haben oder hochbegabt sind – oder dass Autismus geheilt werden kann. Richtig ist: Autismus ist keine Krankheit, sondern eine Besonderheit in der Gehirnphysiologie, die sich unterschiedlich ausprägen und alle Geschlechter betreffen kann.

Hype um Autismus-Medikament in den USA

In den USA nahm die Verschreibung von Folinsäure bei Autismus stark zu. Folinsäure, auch Leucovorin genannt, ist die stoffwechselaktive Form des Vitamins Folsäure. Präparate mit diesem Wirkstoff sind seit rund 50 Jahren auf dem Markt. Folinsäure wird bislang eher selten eingesetzt, etwa wenn bestimmte Krebsmedikamente die Verstoffwechselung von Folsäure stören. Ansonsten reicht bei Mangelzuständen normale Folsäure aus. Zwar teilte das US-Gesundheitssinisterium mit, dass das Medikament vielleicht nur einem Teil der von Autismus Betroffenen mit sprachlichen Einschränkungen hilft, doch dann erweckte es den Eindruck, dass das Medikament künftig breit eingesetzt werden kann. Daraufhin verachtfachten sich die Verschreibungszahlen, obwohl die Arzneimittelzulassungsbehörde FDA betonte, dass Folinsäure nicht allgemein gegen Autismus zugelassen ist.

Paracetamol ist nicht für Autismus bei Kindern verantwortlich

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy, Jr. fiel bereits öfter mit irreführenden Behauptungen zu Autismus auf. Eine davon: Paracetamol verursacht Autismus. Dabei bezog er sich auch auf eine Übersichtsarbeit, die behauptet, dass Paracetamol bei Kleinkindern das Risiko für eine spätere Autismus-Diagnose erhöht. Eine Analyse des arznei-telegramms kommt aber zu einem anderen Schluss. Denn die Studie hat große methodische Mängel. Immer wieder wird auch behauptet, dass Paracetamol in der Schwangerschaft zu häufigeren Autismus-Diagnosen führt. Auch das ist nach Ansicht des arznei-telegramms nicht korrekt. Die Arzneimittelbehörde FDA und viele medizinische Fachgesellschaften sehen das übrigens genauso.

Impfstudie zu Autismus wurde zurückgezogen

In vielen Köpfen ist ein Zusammenhang abgespeichert, der so nie belegt worden ist. Demnach soll die Dreifachimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln das Risiko für Autismus erhöhen. Doch die Geschichte hinter der Studie, die angebliche Belege dafür lieferte, ist haarsträubend. Dabei flossen Schmiergelder, die Forschungsmethoden waren unethisch und die Ergebnisse wurden falsch dargestellt. Trotzdem erschien sie im renommierten Medizin-Journal „The Lancet“. Es dauerte 12 Jahre, bis sie endlich 2010 zurückgezogen wurde. Der Schaden ist dennoch angerichtet: Immer wieder kursieren Behauptungen, dass Masern-Impfungen Autismus auslösen. Die Folgen lassen sich derzeit in den USA bestaunen. Dort nahmen die Masernfälle zuletzt so stark zu, dass das Land in den vergangenen Tagen den Status als masernfreies Land verlor. Sechs Menschen starben bereits an der Infektionskrankheit.

Wichtig: Verlässliche Informationen über Autismus

Angesichts der vielen Mythen, die über Autismus kursieren, sind verlässliche Informationen wichtig. Auf der Website gesundheitsinformation.de informiert das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) über die Entwicklungsbesonderheit Autismus. Dort kommen auch Menschen zu Wort, die Erfahrungen mit Autismus haben und es gibt einen Überblick zu Unterstützungsmöglichkeiten.

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