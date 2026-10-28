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© MicroStockHub/iStock

Safe Hearts Plan der EU

Viel Screening, wenig Prävention

Die EU will Herz-Kreislauf-Erkrankungen früher erkennen und setzt dabei auf mehr Gesundheitschecks. Doch mehr Screening bedeutet nicht automatisch mehr Gesundheit – und kann von wirksamer Prävention ablenken.

Mit dem „Safe Hearts Plan“ möchte die EU-Kommission die vorzeitige Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken: bis 2035 um 25 Prozent. Dazu bereitet sie unter anderem eine Empfehlung an die EU-Mitgliedstaaten vor. Im Blick sind Gesundheitschecks, mit denen Bluthochdruck sowie erh (…)

Stand: 28. Oktober 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2026 / S.10

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