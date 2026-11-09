Sind neue Medikamente wirklich besser?

Alle Medikamente aus unserer Rubrik "Neu – aber auch besser?" aus dem Jahr 2026

Wenn ein neues Medikament entwickelt wird, verbindet sich damit eine Hoffnung: Könnten sich nun Krankheiten nun effektiver und nebenwirkungsärmer behandeln lassen? Doch oft wird diese Hoffnung enttäuscht.

Neue Medikamente sind in der Regel teurer als die bereits verfügbaren, oft haben sie jedoch keinen Zusatznutzen. In unserer Rubrik „Neu – aber auch besser?“ stellen wir regelmäßig neue Medikamente vor und erklären, welchen Mehrwert sie bieten.

Hier finden Sie alle Medikamente, die GPSP im Jahr 2026 in der Rubrik „Neu – aber auch besser?“ vorgestellt hat. Sie wurden für folgende Erkrankungen entwickelt: Colitis ulcerosa (entzündliche Darmerkrankung), Alzheimer-Demenz, nichtalkoholische Fettleber, Rhinosinusitis (chronischer Schnupfen), Hitzewallungen in den Wechseljahren und Diabetes mellitus Typ 1.

Teplizumab zur Behandlung des Diabetes 1

Typ-1-Diabetes ist ein chronischer Prozess, bei dem das Immunsystem die insulinproduzierenden Betazellen der Bauchspeicheldrüse zerstört. Teplizumab ist ein monoklonaler Antikörper (Biologikum), der die Zellzerstörung verlangsamen soll. Das soll zum Erhalt der körpereigenen Insulinproduktion über einen längeren Zeitraum führen. Eine langfristige Verhinderung oder gar Heilung des Diabetes wird nicht bewirkt. Teplizumab soll das Fortschreiten von Diabetes Typ 1 verzögern. Doch wie gut es langfristig wirkt, bleibt offen.

Elinzanetant bei Hitzewallungen in den Wechseljahren

Elinzanetant ist nach Fezolinetant ein zweiter Neurokinin-(NK)-Rezeptoranta­gonist zur Behandlung moderater bis schwerer Hitzewallungen. Der Wirkstoff blockiert zwei NK-Rezeptoren im Gehirn und greift so in die neuronale Aktivität zum Wärmeempfinden und zur Schlafregulierung ein. Elinzanetant soll Hitzewallungen reduzieren, doch verglichen mit der Menopausalen Hormontherapie zeigt sich kein Zusatznutzen.

Tezepelumab bei Rhinosinusitis

Tezepelumab ist ein monoklonaler Antikörper, der die Entzündung der Schleimhaut und dadurch das Wachstum der Polypen verringern soll, indem er einen entzündungsfördernden körpereigenen Botenstoff hemmt. Mit Tezepelumab gibt es ein weiteres Medikament gegen chronischen Schnupfen. Wie gut das Mittel im Vergleich wirkt, bleibt ungewiss.

Resmetirom bei nichtalkoholischer Fettleber

Resmetirom ist das erste Medikament, das die positiven Effekte von Schilddrüsenhormonen nutzt, ohne deren Nachteile zu haben. Es setzt in der Leber an und gibt das Signal, überschüssiges Fett zu verbrennen. Da es nur einen bestimmten Rezeptor in der Leber anspricht (THR-β), bleiben Herz und Kreislauf von den üblichen Nebenwirkungen verschont. Resmetirom verbessert auch die Blutfettwerte. Doch neben den positiven Effekten auf die Laborwerte gab es keine Verbesserung von Symptomen und Lebensqualität.

Alzheimer-Demenz: Donanemab und Lecanemab

Lecanemab und Donanemab sind monoklonale Antikörper (Biologika), die Eiweißablagerungen (Beta-Amyloid-Proteine) im Gehirn markieren beziehungsweise reduzieren sollen. Diese Eiweiße sollen für den kognitiven Abbau mit verantwortlich sein. Bei beiden Mitteln fand das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) keinen Zusatznutzen.

Guselkumab zur Behandlung von Colitis ulcerosa

Guselkumab ist ein monoklonaler Antikörper (Biologikum), der spezifisch an Interleukin-23 bindet und dessen Aktivität blockiert. Das Mittel wird schon seit einigen Jahren zur Behandlung von Psoriasis (Schuppenflechte) und Psoriasis-Arthritis eingesetzt, neuerdings auch bei Morbus Crohn. Es kommt bei Colitis ulcerosa für Betroffene in Frage, die auf eine konventionelle Therapie oder Biologika unzureichend angesprochen haben, nicht mehr darauf ansprechen oder diese nicht vertragen haben. Das Mittel wirkt besser als ein Placebo, gegenüber einem anderen monoklonalen Antikörper, der seit 2009 zugelassen, lassen sich aber keine Unterschiede finden, weder bei der Wirksamkeit noch bei den Nebenwirkungen.

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