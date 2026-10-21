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© fizkes/iStock

Elinzanetant bei Hitzewallungen in den Wechseljahren

Kein Zusatznutzen gegenüber Hormonen

Was ist das? Elinzanetant ist seit November 2025 EU-weit für die Behandlung von Hitzewallungen während der Wechseljahre zugelassen1 und seit April 2026 in Deutschland verfügbar. Das Mittel kann auch bei Hitzewallungen eingesetzt werden, die durch die medikamentöse Behandlung von Brustkrebs zusätzlich entstehen. Sie sind unter dieser Therapie sehr häufig und können die Lebensqualität und Therapietreue beeinträchtigen. Elinzanetant wird einmal täglich oral in der Dosierung 120 mg eingenommen.

Was (…)

Stand: 21. Oktober 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2026 / S.09

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