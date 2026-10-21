€ Elinzanetant bei Hitzewallungen in den Wechseljahren
Kein Zusatznutzen gegenüber Hormonen
Was ist das? Elinzanetant ist seit November 2025 EU-weit für die Behandlung von Hitzewallungen während der Wechseljahre zugelassen1 und seit April 2026 in Deutschland verfügbar. Das Mittel kann auch bei Hitzewallungen eingesetzt werden, die durch die medikamentöse Behandlung von Brustkrebs zusätzlich entstehen. Sie sind unter dieser Therapie sehr häufig und können die Lebensqualität und Therapietreue beeinträchtigen. Elinzanetant wird einmal täglich oral in der Dosierung 120 mg eingenommen.