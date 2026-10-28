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© asbe/iStock

Teplizumab zur Behandlung des Diabetes Typ 1

Kann es das Fortschreiten der Krankheit verzögern?

Was ist das? Teplizumab ist seit Januar 2026 EU-weit für die Behandlung des Typ-1-Diabetes-Mellitus (T1DM) zugelassen1 und seit Februar 2026 in Deutschland verfügbar. Es ist eine Therapie, die nicht die Symptome des Insulinmangels behandelt, sondern direkt in die immunologische Entstehung der Erkrankung eingreift. Das Medikament wird 14-tägig als Infusionstherapie verabreicht. Es soll das Fortschreiten des Diabetes verlangsamen und die Entwicklung zu einer manifesten Erkrankung (Stadium 3) verzögern.

Stand: 28. Oktober 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2026 / S.08

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