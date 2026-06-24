Was bringt Tezepelumab bei Rhinosinusitis?

Der monoklonale Antikörper soll die Therapie bei Nasenpolypen und chronischem Schnupfen ergänzen
Was ist das? Tezepelumab ist jetzt EU-weit auch zur Behandlung von Erwachsenen mit chronischer Nasennebenhöhlenentzündung (Rhinosinusitis) mit Nasenpolypen zugelassen1. Der Wirkstoff ist seit Oktober 2025 in Deutschland verfügbar. Tezepelumab wird als zusätzliche Therapie zu Kortison-Nasensprays eingesetzt, wenn Kortisontabletten und/oder eine chirurgische Entfernung der Polypen nicht ausreichend geholfen hat. Die Anwendung erfolgt als Langzeittherapie alle vier Wochen als subkutane Injektion.