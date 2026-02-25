Zum Inhalt springen
© iiievgeniy/iStock

Oseltamivir bei Grippe

Immer noch weitgehend nutzlos

Auch nach über 20 Jahren fehlen überzeugende Belege, dass Oseltamivir schwerwiegende Komplikationen bei Grippe verhindern kann. Auch neuere Studien ändern diese Einschätzung nicht.

Auf ärztlichen Fortbildungen wird Oseltamivir (Tamiflu®) zur Behandlung der Influenza (echte Grippe) in letzter Zeit offenbar wieder häufiger propagiert.1 Doch hat sich die Datenlage wirklich verbessert?

Erst 2014, zwölf Jahre nach der Zulassung, erschien bei Cochrane eine überzeugende systematische Übersichtsa (…)

Stand: 25. Februar 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 02/2026 / S.24

