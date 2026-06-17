€ Operation oder Antibiotika bei chronischen Entzündungen der Nasennebenhöhle?
Was hilft besser?
Chronische Nasennebenhöhlenentzündungen (Rhinosinusitis) gehören zu den häufigsten entzündlichen Erkrankungen der oberen Atemwege. Eine Studie zeigt nun den Vorteil einer frühzeitigen Operation gegenüber einer längeren Antibiotikatherapie.
Verstopfte Nase, Sekretfluss, Gesichtsschmerzen sowie einen eingeschränkten Geruchssinn: Die Beschwerden bei chronischer Rhinosinusitis können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Während viele Betroffene auf die Standardtherapie ansprechen, bleibt (…)