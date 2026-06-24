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© pixelfit/iStock

KI in der Mammografie

Künstliche Intelligenz zeigt hohe Genauigkeit

Ob bei der Internetrecherche oder beim Zusammenfassen komplexer Inhalte: KI ist längst Teil unseres Alltags. Doch wie zuverlässig ist KI, wenn es um medizinische Diagnostik geht – etwa beim Mammografie-Screening?

KI wird in der medizinischen Praxis – insbesondere in der radiologischen Diagnostik, auch beim Mammografie-Screening – immer häufiger angewendet. Noch gilt aber, dass KI immer nur medizinische Expert:innen unterstützen und die Befundung nicht allein vornehmen soll. Inwieweit KI eine sic (…)

Stand: 24. Juni 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 04/2026 / S.16

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