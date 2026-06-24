KI in der Mammografie

Künstliche Intelligenz zeigt hohe Genauigkeit
Ob bei der Internetrecherche oder beim Zusammenfassen komplexer Inhalte: KI ist längst Teil unseres Alltags. Doch wie zuverlässig ist KI, wenn es um medizinische Diagnostik geht – etwa beim Mammografie-Screening?
KI wird in der medizinischen Praxis – insbesondere in der radiologischen Diagnostik, auch beim Mammografie-Screening – immer häufiger angewendet. Noch gilt aber, dass KI immer nur medizinische Expert:innen unterstützen und die Befundung nicht allein vornehmen soll. Inwieweit KI eine sic (…)
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Gesundheitsinformationen!
Gute Pillen – Schlechte Pillen finanziert sich über Abos und nicht über Werbung oder Geld von Interessengruppen. Damit wir weiter so arbeiten können, brauchen wir Ihre Hilfe. Werfen Sie doch einmal einen Blick auf unser Abo-Angebot.
Sie möchten GPSP unverbindlich kennenlernen? Dann schauen Sie gern
hier in unser Probeheft. Oder bestellen Sie sich ein kostenloses Einzelheft.
Alternativ können Sie diesen Beitrag auch als
PDF-Download kaufen.
Klassik-Abo
6 Ausgaben im Jahresabonnement per Post
Alle kostenpflichtigen Beiträge zum Online-Lesen und als PDF-Download
Auch zum Verschenken!
34,90 € inkl. MwSt. / Jahr
Mehr Info
Klassik-Abo für Praxen und Firmen
6 Ausgaben oder mehr für Praxen, Firmen, Apotheken im Jahresabonnement per Post
Alle kostenpflichtigen Beiträge zum Online-Lesen und als PDF-Download
ab 49,– € inkl. MwSt. / Jahr
Mehr Info
Digital-Abo
6 Ausgaben im Jahresabonnement als PDFs per Mail
Alle kostenpflichtigen Beiträge zum Online-Lesen und als PDF-Download
34,90 € inkl. MwSt. / Jahr
Mehr Info
Digital-Abo für Praxen und Firmen
Alle kostenpflichtigen Beiträge zum Online-Lesen und als PDF-Download
Preis auf Anfrage
Mehr Info
Abo kündigen
Hier können Sie Ihr Klassik-Abo, Digital-Abo oder das Klassik-Abo für Praxen und Firmen kündigen.
Abo kündigen
Abo widerrufen
Hier können Sie Ihr Klassik- oder Digital-Abo widerrufen.
Abo widerrufen
Digital-Abo via Steady
Alle kostenpflichtigen Beiträge zum Online-Lesen und als PDF-Download
ab 2,70 € / Monat
Mehr Info
Sie sind bereits Abonnent?
Zur Anmeldung
PDF-Downloads kaufen
Stand: 24. Juni 2026
– Gute Pillen – Schlechte Pillen 04/2026 / S.16