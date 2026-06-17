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© towfiqu ahamed/iStock

Sojaprodukte: Gesund oder riskant?

Was Pflanzenhormone im Körper bewirken

Tofu im Wok, Sojadrink im Kaffee, Edamame als Snack: Sojaprodukte gehören längst nicht mehr nur in Asien zum Alltag. Das wirft Fragen auf: Hilft Soja gegen Hitzewallungen? ­Fördert es Brustkrebs? Macht es Männer „weiblicher“?

Die Verbraucherzentrale hat Sojaprodukte mit ihren hormonaktiven Inhaltsstoffen einem Faktencheck unterzogen.1 Ausgangspunkt ist, dass die Sojabohne reichlich Isoflavone enthält. Weil deren chemische Struktur dem Geschlechtshormon Ös­trogen ähnelt, heißen sie auch Phyto (…)

Stand: 17. Juni 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 04/2026 / S.18

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