USA: Tabaklobby blockiert Mentholverbot

Vorformulierte Kommentare verzögern geplantes Verbot

Der Widerstand der Tabakindustrie erschwert in den USA das geplante Verbot mentholhaltiger Zigaretten. Menthol kann die Nikotinaufnahme und das Abhängigkeitspotenzial erhöhen, besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) kündigte 2022 das Verbot an. Kurz darauf trafen über 150.000 Kommentare bei der FDA ein. Eine Analyse der National Institutes of Health (NIH) zeigt, dass die Kommentare überwiegend auf vorformulierten Texten beruhten, die von der Tabakindustrie beeinflusst waren. In diesen wurde das Verbot nahezu durchweg abgelehnt.

In der EU sind Mentholzigaretten seit 2020 verboten, nikotinhaltige E-Zigaretten und Liquids jedoch nicht. Auch hier kündigt die Branche Proteste gegen mögliche Verbote an.1

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– Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2026 / S.15

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