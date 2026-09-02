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© Benjamin Robinson/iStock

Rauchstopp: Besser ohne E-Zigaretten

Lungenkrebsrisiko höher als bei völliger Abstinenz

E-Zigaretten werden häufig als Mittel zur Rauchentwöhnung vermarktet. Eine Studie zeigt nun erstmals, dass Raucher:innen, die auf E-Zigaretten zur Suchtbekämpfung setzen, ein höheres Lungenkrebsrisiko im Vergleich zu einem kompletten Rauchstopp haben.

Das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, ist für Raucher:innen deutlich erhöht. Wer sich angesichts dieser Aussichten dazu entschließt, die Nikotinabhängigkeit zu beenden, kann für den Rauchstopp verschiedene Unterstützungsangebote nutzen, zum Beis (…)

Stand: 2. September 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 05/2026 / S.25

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