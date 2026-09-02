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© eclipse images/iStock

Betablocker nach Herzinfarkt

Ist eine dauerhafte Einnahme immer notwendig?

Betablocker gehören seit Jahrzehnten zur Standardtherapie nach einem Herzinfarkt. Doch müssen sie wirklich ein Leben lang eingenommen werden? Eine neue Studie stellt diese ­Routine infrage.

Bei einem Herzinfarkt verschließt sich meist ein Herzkranzgefäß plötzlich. Ein Teil des Herzmuskels wird von der Blutversorgung abgeschnitten und dadurch geschädigt. Die meisten Menschen müssen nach einem Herzinfarkt eine Reihe von Medikamenten einnehmen, darunter auch Betablocker. Der Betablocker entlastet da (…)

Stand: 2. September 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 05/2026 / S.04

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