Editorial 05/2026

Liebe Leserin, lieber Leser,

was nicht passt, wird passend gemacht, dachte sich der Hersteller eines Medikaments, als die Ergebnisse der Studie nicht seinen Erwartungen entsprachen, und führte die Zulassungsbehörden hinters Licht.

Während diese schlimme Manipulation auf einer real durchgeführten Untersuchung basierte, halten sich andere gar nicht mit Fakten auf. Immer mehr Werbung für Gesundheitsprodukte im Netz ist schlicht frei erfunden. Bilder und Filmclips zeigen vermeintlich Empfehlungen von Prominenten. Doch die wissen gar nichts davon, denn die Bilder sind mit künstlicher Intelligenz erzeugt. Wie Sie solche Fakes erkennen können, erfahren Sie im Beitrag „Vorsicht Fake! Werbung mit Prominenten“.

Wenn Sie wegen eines Herz­infarkts Betablocker einnehmen, müssen Sie das vielleicht nicht ein Leben lang. Wann es sich lohnen kann, mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin darüber zu sprechen, erklären wir im Beitrag „Betablocker nach Herzinfarkt“.

Funktioniert die Schilddrüse nicht richtig, braucht es Medikamente. Doch sind allein veränderte Laborwerte Grund für eine Behandlung?

Wie kommen eigentlich Meldungen über bislang unbekannte Nebenwirkungen zustande? Das fragten wir Dr. Stanislava Dicheva-Radev.

Mit dem Rauchen aufhören ist schwer. Sind E-Zigaretten eine unbedenkliche Hilfe?

Dies und vieles mehr finden Sie in dieser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen erhellende Lektüre!

Ihr

Jörg Schaaber

PDF-Download

– Gute Pillen – Schlechte Pillen 05/2026 / S.03

Immer auf dem Laufenden mit unserem kostenlosen GPSP-Newsletter!