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© bymuratdeniz/iStock

Meniskus-Operation bei Arthrose

Kein Nutzen, aber Schaden

Eine Meniskus-Operation kann Schmerzen, die wegen eines altersbedingten Gewebeschadens am Knie auftreten, nicht lindern. Langfristig kann die OP sogar die Entwicklung einer Arthrose fördern und möglicherweise einen Gelenkersatz häufiger erforderlich machen.

Die teilweise Entfernung des Meniskus (partielle Meniskektomie) am Knie ist eine der weltweit am häufigsten durchgeführten orthopädischen Operationen. Dabei wird geschädigtes oder instabiles Meniskusgewebe – meist endoskopisch – entfernt, w� (…)

Stand: 2. September 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 05/2026 / S.09

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