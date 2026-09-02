Vorsicht: Vitamin B3 und Pankreaskrebs

Nicotinsäure kann Bauchspeicheldrüsenkrebs fördern
Wer wegen Bauchspeicheldrüsenkrebs behandelt wird, sollte vorsichtshalber Vitamin B3 (Niacin: Nicotinamid, Nicotinsäure und verwandte Verbindungen) meiden. Der Grund: Vitamin B3 schützt die Zellen des Pankreaskarzinoms und trägt zu ihrem Wachstum bei. Gleichzeitig wird durch B3 die Wirksamkeit einer Chemotherapie drastisch vermindert. Das ergaben sowohl Versuche mit Zellkulturen als auch bestätigende Experimente mit Mäusen.1 Ob die Erkenntnisse auch auf andere Krebsarten zutreffen, ist noch nicht untersuch (…)