€ Mit dem Krebsmedikament Pembrolizumab werden enorme Gewinne erzielt
Mit dem Krebsmedikament Pembrolizumab werden enorme Gewinne erzielt
Die Pharmaindustrie wird nicht müde, exorbitante Medikamentenpreise mit angeblich hohen Forschungskosten zu rechtfertigen. Die schweizerische NGO Public Eye hat nachgerechnet und sich dafür eines der umsatzstärksten Arzneimittel der Welt ausgesucht.1
In elf Jahren hat das Krebsmittel Pembrolizumab (Keytruda®) dem Pharmaunternehmen MSD einen Umsatz von 162,8 Milliarden US-Dollar beschert. Mit einem Jahresumsatz von 31,7 Milliarden lag Keytruda® 2025 weit oben im globalen Ranking der weltweit umsatzst� (…)