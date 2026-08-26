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© SvetaZi/iStock

Schilddrüsen-Unterfunktion: Wann behandeln?

Welche Rolle Laborwerte spielen

Wenn Menschen zu wenig Schilddrüsenhormone haben, besteht eine Schilddrüsen­unterfunktion. Ist bei veränderten Laborwerten eine Behandlung sinnvoll, auch wenn ­Beschwerden fehlen?

Häufige Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) sind Müdigkeit, Kälteempfindlichkeit, Heiserkeit, Verstopfung, Gedächtnisschwäche und depressive Verstimmungen. Betroffene können zudem eine trockene Haut haben, Haarausfall, einen langsamen Puls, Zyklusstörungen und an Gewicht zunehmen.

Die meis (…)

Stand: 26. August 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 05/2026 / S.10

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