Blaubeeren für die Augen: Ganz schön blauäugig

Gewagte Werbeaussagen zu Blue Berry

Die wie ein Artikel aufgemachte Anzeige setzt auf Pflanzenkraft: „Blue Berry® Tabletten enthalten unter anderem wilde Blaubeeren aus Skandinavien, die zur Erhaltung der Gesundheit und normale Funktion der Augen beitragen.“ „Lutein ist ein Pigment, das man auch in der Makula der Augen findet, dem Teil der Netzhaut, der für das zentrale Sehvermögen verantwortlich ist. Blue Berry® liefert 10 mg natürliches Lutein aus Studentenblumenblüten am Tag.“ Was ist dran?

Keine Sorgen mehr um die Augen? Das ist ganz schön dick aufgetragen.

Das ist ganz schön dick aufgetragen. Blaubeeren für die Augen? Klingt gut, nur ist der Nutzen nicht belegt.

Klingt gut, nur ist der Nutzen nicht belegt. Lutein für die Makula? Dass die Einnahme hilft, ist nicht bewiesen.

Dass die Einnahme hilft, ist nicht bewiesen. Originalprodukt? Schwedische Blaubeeren werden hervorgehoben. Doch was nützen sie?

Schwedische Blaubeeren werden hervorgehoben. Doch was nützen sie? Vitamin A und Zink Diese Aussagen zur Erhaltung der normalen Sehkraft sind erlaubt.

Diese Aussagen zur Erhaltung der normalen Sehkraft sind erlaubt. Augentrost? Der Name verspricht zu viel.

Blaubeeren für die Augen? Diese Aussage in der Werbung dürfte unzulässig sein, denn die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA hat alle Health Claims zu Blaubeeren und Sehkraft nicht genehmigt.1 Nicht besser sieht es mit Lutein aus Tagetes oder Augentrost aus: Die EFSA hat keine Aussagen in Bezug auf die Sehkraft erlaubt. Zulässig sind lediglich Aussagen zu Vitamin A, Kupfer und Zink: „Trägt zur Erhaltung der normalen Sehkraft bei“. Das klingt aber weniger sexy als Blaubeeren und Blumen für die Augen. Außerdem sind die meisten Menschen hierzulande mit Vitamin A und den Spurenelementen gut versorgt. Rund 24 Euro im Monat ist eine Menge Geld für einen zweifelhaften Nutzen.

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– Gute Pillen – Schlechte Pillen 05/2026 / S.27

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