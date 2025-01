Voller Durchblick – oder doch nicht so ganz?

Fragwürdige Versprechen für Fermentura Sehkraft

Die Werbung für Fermentura® Sehkraft trägt dick auf: „Durchbruch in der Augengesundheit“ und „Ade Brille!“. Was ist dran an den vollmundigen Versprechungen?

Superlativ der Alters-Augen-Gesundheit? Das ist ziemlich dick aufgetragen.

Das ist ziemlich dick aufgetragen. Fermentierter Grünkohl? Ob das enthaltene Zeaxanthin und Lutein hilft, ist fraglich.

Ob das enthaltene Zeaxanthin und Lutein hilft, ist fraglich. Mit Nahrungs­ergänzung AMD verhindern? Dafür fehlen wissenschaftliche Belege.

Dafür fehlen wissenschaftliche Belege. Vorher – nachher? Braucht man wirklich keine Brille mehr?

Braucht man wirklich keine Brille mehr? Netzhaut in Vitamin C baden? Dafür, dass Vitamin C den Augen hilft, darf gar nicht geworben werden.

Die Anzeige ähnelt einem Zeitschriftenartikel. Das soll den Aussagen wohl mehr Glaubwürdigkeit geben. Nirgends im Text steht allerdings etwas zur in der Überschrift behaupteten Wiederherstellung der Sehkraft. Es geht immer nur um die Vorbeugung. Für einige der Inhaltsstoffe von Fermentura® Sehkraft darf mit der Aussage „trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei“ geworben werden.1 Für Astaxanthin, Zeaxanthin und Lutein sowie Vitamin C sind dagegen Anbietern solche Aussagen durch die europäische Lebensmittelbehörde EFSA untersagt worden, weil wissenschaftliche Belege fehlen.2 Für die Vitamine B6 und D gibt es keine genehmigten Health Claims fürs Auge.3 Die entscheidendere Frage ist allerdings, ob es überhaupt eine Unterversorgung gibt. Das ist meist gar nicht der Fall. Und es gibt keine Belege dafür, dass Nahrungs­ergänzungsmittel eine altersbedingte Makuladegeneration (AMD) verhindern können.2

– Gute Pillen – Schlechte Pillen 01/2025 / S.28

