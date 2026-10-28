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© Dzonsli/iStock-2

Schützen Calcium und Vitamin D vor Knochenbrüchen und Stürzen?

Der Nutzen für Gesunde ist fraglich

Stürze und Frakturen bedeuten für ältere Menschen oft eine Zäsur. Sie können die Selbst­ständigkeit erheblich einschränken und die Heilung kann langwierig sein. Können Calcium und Vitamin D Brüchen und Stürzen vorbeugen?

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Calcium- und Vitamin-D-Präparate zur Vorbeugung von Knochenbrüchen und Stürzen empfohlen – auch unabhängig davon, ob ein tatsächlicher Mangel vorliegt oder eine Osteoporose diagnostiziert wurde.

Calcium und Vitamin D s (…)

Stand: 28. Oktober 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2026 / S.16

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