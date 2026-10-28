€ Schützen Calcium und Vitamin D vor Knochenbrüchen und Stürzen?
Der Nutzen für Gesunde ist fraglich
Stürze und Frakturen bedeuten für ältere Menschen oft eine Zäsur. Sie können die Selbstständigkeit erheblich einschränken und die Heilung kann langwierig sein. Können Calcium und Vitamin D Brüchen und Stürzen vorbeugen?
In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Calcium- und Vitamin-D-Präparate zur Vorbeugung von Knochenbrüchen und Stürzen empfohlen – auch unabhängig davon, ob ein tatsächlicher Mangel vorliegt oder eine Osteoporose diagnostiziert wurde.