Was tun gegen Erkältung und Grippe?

Wie wirksam sind Zink, Vitamin D und andere Erkältungsmittel?

Auf Erkältungen hat wohl niemand Lust. Und wenn es einen doch erwischt, sollen Halsschmerzen, Schnupfen und Husten möglichst schnell wieder verschwinden. Kein Wunder also, dass Mittel, die Erkältungen verhindern oder verkürzen sollen, sehr beliebt sind.

Erkältungen, auch grippale Infekte genannt, sind in der Regel harmlos. Anders sieht es bei der Grippe aus. Grippe beginnt oft plötzlich und wird schnell schlimmer. Eine Grippe kann unterschiedlich verlaufen, manchmal auch schwer. Dann ist ärztlicher Rat sinnvoll. Gegen Grippe kann man sich impfen lassen, empfohlen wird die Impfung vor allem älteren und vorerkrankten Menschen sowie Schwangeren.

Erkältungen und Grippe haben gemeinsam, dass vorwiegend die Beschwerden behandelt werden. Gegen Husten und Schnupfen sind diverse Mittel auf dem Markt, die man meist selbst bezahlen muss. Was bringen sie? Und welche Risiken sind bekannt?

Erkältung verhindern: Was bringt Zink?

Dieser Frage haben sich Wissenschaftler:innen des Forschungsnetzwerks Cochrane angenommen und 34 Studien mit 8500 Teilnehmer:innen analysiert. Einige Studien untersuchten, ob Zink Erkältungen vorbeugen kann, andere, ob Zink bei der Bekämpfung von Erkältungssymptomen hilft. Das Ergebnis ist ernüchternd, lässt aber noch viele Fragen offen, zum Beispiel welche Rolle die Dosierung spielt.

Erkältung verhindern: Was bringt Vitamin D?

Vitamin D werden alle möglichen Wirkungen nachgesagt. Es soll auch das Immunsystem stärken und Erkältungen verhindern. Die Ergebnisse von zahlreichen Studien zeigen jedoch keine Effekte: Vitamin D hat bei Erkältungen keine Vorteile.

Erkältung verhindern: Was bringen Nasensprays?

Eine Studie in Großbritannien hat verglichen, welchen Nutzen die vorbeugende Anwendung von Nasensprays auf Kochsalz- oder Gelbasis sowie mehr Bewegung und Stressmanagement hat: Lassen sich mit Nasenspray Atemwegsinfekte verhindern, wenn es bereits im Hals kratzt oder man Kontakt zu Erkrankten hatte? Einen kleinen Effekt scheint es zu geben.

Erkältungsmittel enthalten oft unsinnige Wirkstoffe

Der Wirkstoff Phenylephrin soll bei Erkältung dabei helfen, dass die Nasenschleimhaut abschwillt und die Betroffenen leichter Luft bekommen. Doch wenn man ihn oral einnimmt, zeigt sich keine Wirkung: Phenylephrin ist oral unwirksam. In Deutschland gibt es aber eine Reihe populärer oraler Erkältungspräparate, die den unwirksamen Stoff enthalten.

Grippe: Was taugt der Impfstoff mit Wirkverstärker?

Bislang wurde für Personen ab 60 Jahren nur der Hochdosis-Grippeimpfstoff empfohlen. Jetzt kann auch ein adjuvantierter Impfstoff verwendet werden. Er soll gleichwertig sein. Direkte Vergleiche der Wirksamkeit von Hochdosis- und adjuvantiertem Impfstoff fehlen aber. Was die unerwünschten Effekte angeht, gibt es jedoch direkte Vergleiche zwischen dem Hochdosis- und dem adjuvantierten Impfstoff. Die Gleichwertigkeit der Grippeimpfstoffe ist nicht gesichert.

Immer auf dem Laufenden mit unserem kostenlosen GPSP-Newsletter!