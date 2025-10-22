Zum Inhalt springen
Keltican bei Nervenschmerzen

Hilft das Nahrungsergänzungsmittel wirklich?

Immer wieder liest man im Internet, dass Keltican® forte Rückenschmerzen und Nervenschmerzen lindern könne. Das Nahrungsergänzungsmittel soll die körpereigene Regeneration der peripheren Nerven aktivieren und unterstützen. Was ist dran?

Die Nervenzellen und ihre Ausläufer, die Nervenfasern im peripheren (äußeren) Nervensystem, übertragen und verarbeiten unter anderem sensorische Signale, also auch Schmerzen. Geschädigte Nerven können selbst Schmerzen auslösen. Die Wirkstoffe von Keltican (Uri (…)

Stand: 22. Oktober 2025 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2025 / S.07

