Warnung vor Kratom

Einnahme des pflanzlichen Mittels kann tödlich enden
Kratom wird aus den Blättern des südostasiatischen Kratombaumes gewonnen und im Internet als pflanzliches Mittel gegen Schmerzen, Entzündungen, Husten, Angst, Depressionen und weitere Beschwerden beworben. Die Arzneimittelbehörde BfArM warnt, dass Kratom zu schädlichen neurologischen Wirkungen – einschließlich Abhängigkeit und Entzugssyndrom – führen und insbesondere Leber und Niere schädigen könnte. Es gibt sogar Berichte über Todesfälle.1 Bereits vor sieben Jahren warnte die US Aufsichtsbehörd (…)