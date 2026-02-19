Zum Inhalt springen
© mapodile/iStock

Neues Image der Hormontherapie bei Wechseljahrsbeschwerden?

US-Behörde entfernt Warnhinweise in Hormonpräparaten

In den USA werden bestimmte Warnhinweise in Packungsbeilagen von Hormonpräparaten für Frauen in den Wechseljahren entfernt. Das wirkt sich auch auf das Image der Meno­pausalen Hormontherapie hierzulande aus. Wie ist diese Entscheidung einzuschätzen?

Mitte November 2025 entschied die US-Arzneimittelbehörde FDA, dass bestimmte Warnhinweise bei Hormonpräparaten für die Behandlung von Wechseljahrbeschwerden entfernt werden. Diese sogenannten Black-Box-Warnungen – ein schwarz umrahmter Kasten in der P (…)

Stand: 19. Februar 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 02/2026 / S.10

Schlagwörter