€ Neues Image der Hormontherapie bei Wechseljahrsbeschwerden?
US-Behörde entfernt Warnhinweise in Hormonpräparaten
In den USA werden bestimmte Warnhinweise in Packungsbeilagen von Hormonpräparaten für Frauen in den Wechseljahren entfernt. Das wirkt sich auch auf das Image der Menopausalen Hormontherapie hierzulande aus. Wie ist diese Entscheidung einzuschätzen?
Mitte November 2025 entschied die US-Arzneimittelbehörde FDA, dass bestimmte Warnhinweise bei Hormonpräparaten für die Behandlung von Wechseljahrbeschwerden entfernt werden. Diese sogenannten Black-Box-Warnungen – ein schwarz umrahmter Kasten in der P (…)