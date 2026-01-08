€ Lecanemab bei Alzheimer: Mehr MRT-Kontrollen nötig
Ein Rote-Hand-Brief empfiehlt wegen Risiken zusätzliche Untersuchung
Bei der Behandlung mit dem Antikörper Lecanemab kann es zu Blutungen und Schwellungen im Gehirn kommen. Um diese rechtzeitig zu identifizieren, müssen die Alzheimer-Patient:innen öfter aufwendig untersucht werden als bisher gedacht.
Seit dem 1. September 2025 ist Lecanemab in Deutschland erhältlich. Der Antikörper richtet sich gegen das sogenannte beta-Amyloid, einem Eiweiß, das sich im Gehirn in Form von Plaques ablagert. Es soll mit dem Absterben von Nervenzellen im Zusammenhang stehen.