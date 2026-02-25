€ Bei Hormonspiralen mit niedriger Dosis drohen häufiger Eileiterschwangerschaften
Geringes, aber vermeidbares Risiko
Die Hormonspirale gilt zwar als relativ zuverlässiges Verhütungsmittel, aber in seltenen Fällen können Eileiterschwangerschaften entstehen. Eine Eileiterschwangerschaft kann gravierende Folgen haben: Werden die Beschwerden wie Schmerzen im Unterleib, Schmierblutungen und Kreislaufbeschwerden nicht richtig eingeordnet und die Eileiter-Schwangerschaft nicht frühzeitig entdeckt, kann es zu schweren, im Extremfall auch lebensbedrohlichen inneren Blutungen kommen.