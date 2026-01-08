€ Arzneimittelstudien: Beschönigung, Täuschung oder Betrug?
Gerinnungshemmer Ticagrelor: Methodische Mängel in Zulassungsstudie
Wie wirksam ein Medikament tatsächlich ist, wird in Zweifel gezogen, wenn methodische Mängel in klinischen Studien aufgedeckt werden. Der Gerinnungshemmer Ticagrelor ist das jüngste Beispiel dafür.
Ticagrelor ist ein Wirkstoff, der die Bildung von Blutgerinnseln verhindert. Er wird unter anderem zur Behandlung von Patienten:innen mit akutem Koronarsyndrom eingesetzt. Dem Hersteller AstraZeneca bringt er jährlich über eine Milliarde Dollar ein.1
Schon seit 2010 wird über die Ergebnisse der PL (…)