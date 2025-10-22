Antibiotika bis zum Ende nehmen?

Wann eine verkürzte Einnahme sinnvoll ist und wann nicht
Antibiotika sollten so lange genommen werden, bis die Packung aufgebraucht ist. Diese Regel steht durch neue Studienergebnisse auf dem Prüfstand.
Vielen Menschen ist die Regel geläufig, dass Antibiotika auch nach dem Verschwinden der Symptome noch eine Zeit lang weiter eingenommen werden sollen, damit die meisten Bakterien abgetötet sind. Studien zeigen jedoch: Kürzere Einnahmedauern könnten ebenso wirksam sein und eine Möglichkeit darstellen, Nebenwirkungen zu verringern und Resistenzen entgegenzuw (…)